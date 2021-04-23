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مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ليالي المقامات الروحية ببيت السناري

الجمعة 23/أبريل/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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افتتح الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، "ليالي المقامات الروحية" التي انطلقت فعالياتها في مقر بيت السناري الأثري بالقاهرة، في أجواء موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية تسمو بالمشاعر والوجدان.
 
وقال الدكتور مصطفى الفقي إن هذه السهرة الرمضانية هي سهرة خاصة جدًا، لأنها من تنفيذ فنان مبدع ورائد، الدكتور انتصار عبد الفتاح، كما أنها تقام في بيت السناري بحي السيدة الزينب، هذا الحي الذي طالما شعرت بداخله بعبق التاريخ ورائحة الزمان ونفحات شهر رمضان المبارك.
 
وأهدى الفقي حفلات "ليالي المقامات الروحية" إلى جموع الشعب المصري؛ مسلمين ومسيحيين، احتفالًا بشهر رمضان المبارك، ووعد بأن يتم تنظيم مزيد من هذه الحفلات الشعبية والروحانية التي تلقى اقبالًا كبيرًا من الشعب المصري، في الإسكندرية وقصر الأميرة خديجة بحلوان.

جدير بالذكر أن بيت السناري ينظم بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، مجموعة أمسيات فنية تحت عنوان "ليالي المقامات الروحية" في دورتها السادسة، ولأول مرة في بيت السناري، وذلك في الفترة من 22 ابريل وحتى 5 مايو 2021، في تمام الساعة 9:00 مسًاء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

وتأتي هذه الأمسيات الفنية في إطار الاهتمام والتعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب لمؤسسها الفنان المتميز انتصار عبد الفتاح، في نشر الثقافة والحفاظ على التراث المصري الأصيل.
مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ليالي المقامات الروحية ببيت السناري
مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ليالي المقامات الروحية ببيت السناري
مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ليالي المقامات الروحية ببيت السناري
مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ليالي المقامات الروحية ببيت السناري
مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ليالي المقامات الروحية ببيت السناري
مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ليالي المقامات الروحية ببيت السناري
مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ليالي المقامات الروحية ببيت السناري
مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ليالي المقامات الروحية ببيت السناري

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