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تعرّف على تشكيل الجهاز الفني الجديد للفيوم بالقسم الثاني

الجمعة 23/أبريل/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يواصل الفريق الكروى الاول بنادى الفيوم تدريباته الرمضانية علي ملعب فيكتوريا استعدادا لاستئناف دوري القسم الثاني .

وقال ممدوح مصطفي ، مدير الكرة بالفيوم : الفريق سيخوض ثلاث مباريات ودية أمام سيراميكا كليوباترا وانبي والبنك الأهلي خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن فريق الفيوم بدأ تدريباته اليوم تحت القيادة الفنية لسعد فاروق بعد تعيين جهاز فني جديد للفريق من ممدوح مصطفي مشرفا عاما ومديرا للكرة سعد فاروق مديرا فنيا و محمود معاذ مدربا عاما وكريم فتحي مدربا مساعدا و عبده شعبان مدربا لحراس المرمى و خالد محمود مديرا إداريا و حمادة بيبو إداريا والدكتور احمد عاشور وحازم عبد المولي للعلاج الطبيعي .

ياتى ذلك فى إطار استعدادات الفريق الفيوم لعودة منافسات القسم الثانى ومواجهة طهطا يوم 22 مايو علي ملعب الاسيوطي بالمجموعة الأولى .

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