تعرّف على تشكيل الجهاز الفني الجديد للفيوم بالقسم الثاني







يواصل الفريق الكروى الاول بنادى الفيوم تدريباته الرمضانية علي ملعب فيكتوريا استعدادا لاستئناف دوري القسم الثاني .



وقال ممدوح مصطفي ، مدير الكرة بالفيوم : الفريق سيخوض ثلاث مباريات ودية أمام سيراميكا كليوباترا وانبي والبنك الأهلي خلال الفترة المقبلة .



يذكر أن فريق الفيوم بدأ تدريباته اليوم تحت القيادة الفنية لسعد فاروق بعد تعيين جهاز فني جديد للفريق من ممدوح مصطفي مشرفا عاما ومديرا للكرة سعد فاروق مديرا فنيا و محمود معاذ مدربا عاما وكريم فتحي مدربا مساعدا و عبده شعبان مدربا لحراس المرمى و خالد محمود مديرا إداريا و حمادة بيبو إداريا والدكتور احمد عاشور وحازم عبد المولي للعلاج الطبيعي .



ياتى ذلك فى إطار استعدادات الفريق الفيوم لعودة منافسات القسم الثانى ومواجهة طهطا يوم 22 مايو علي ملعب الاسيوطي بالمجموعة الأولى .