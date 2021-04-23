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3 أندية أوروبية تسعي لخطف نجم الأهلي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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تسعي عدة أندية أوروبية إلى الحصول على خدمات محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عبد الرحمن إسماعيل وكيل أعمال محمد مجدى أفشة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر  أن أندية جالطة سراى وبشكتاش وسيلتيك يتنافسون للتعاقد مع نجم القلعة الحمراء.

وكشف إسماعيل في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :" عقد أفشة ينتهى في 2024، ولم يتحدث معنا أحد في الاهلى حول تمديد التعاقد حتى الآن، ولكن أفشة سعيد في الأهلى ولو تحدث معه أحد لتمديد تعاقده سيوافق على الفور، ولو رحل عن النادى سيكون بعرض مالى كبير ولنادى أوروبى كبير يليق بإمكانيات أفشة".

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سيليتك جالاتا سراي بشكتاش الأهلي أفشه

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