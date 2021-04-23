



موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان .. توجد العديد من الأمور المهمة التي يبحث عنها الصائمون خلال شهر رمضان المبارك والتي منها الأدعية ومواعيد أذان المغرب ومواقيت الصلاة.





موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان





ويعتبر موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان من أكثر الجمل التي يتم البحث عنها وبشكل يومي طوال رمضان، حيث يتأهب الصائمون للإفطار ولإقامة الصلوات ومن ثم الاستعداد للتراويح.





ونرصد لمتابعين الكرام عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان 2021 في السطور التالية:





موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان بمحافظة القاهرة





6:27





موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان بمحافظة الإسكندرية





6:34





موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان بمحافظة أسوان





6:14





موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان بالمنصورة





6:28





موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان بمدينة طنطا





6:29





موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان بمحافظة سوهاج

6:21



