Advertisements

موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان 2021

الجمعة 23/أبريل/2021 - 06:16 م
موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان
موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان
Advertisements

موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان .. توجد العديد من الأمور المهمة التي يبحث عنها الصائمون خلال شهر رمضان المبارك والتي منها الأدعية ومواعيد أذان المغرب ومواقيت الصلاة.

موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان

ويعتبر موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان من أكثر الجمل التي يتم البحث عنها وبشكل يومي طوال رمضان، حيث يتأهب الصائمون للإفطار ولإقامة الصلوات ومن ثم الاستعداد للتراويح.

ونرصد لمتابعين الكرام عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان 2021 في السطور التالية:

موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان بمحافظة القاهرة 

6:27

موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان بمحافظة الإسكندرية

6:34

موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان بمحافظة أسوان 

6:14

موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان بالمنصورة

6:28

موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان بمدينة طنطا

6:29

موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان بمحافظة سوهاج 
 
6:21
 
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان 2021 موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان 1442 موعد أذان المغرب في الحادي عشر من رمضان موعد آذان المغرب اذان مغرب

أخبار تهمك

الزمالك يستثني إمام عاشور من التظلم على قرارات لجنة الانضباط

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك يقترب من الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ ساعة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

شوقى غريب يكشف عن أسماء الثلاثي الكبار فى قائمة منتخب مصر الأولمبي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يومين

عاجل - الزمالك يقرر التخلي عن نجمي الفريق نهاية الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 26 دقيقة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

3 أندية أوروبية تسعي لخطف نجم الأهلي

منذ 10 دقائق

مانشستر يوناتيد يفجر مفاجأة كبرى ويقترب من ضم هذا اللاعب

منذ ساعة و نصف

قرار جديد من كارتيرون تجاه إمام عاشور

منذ ساعة و 8 دقيقة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

الزمالك يكشف موقفه من تأجيل مباراة القمة

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

موعد أذان المغرب في اليوم الخامس من رمضان 1441.. وأفضل الأدعية قبل الإفطار

موعد أذان المغرب في ثالث أيام رمضان 2021

موعد أذان المغرب في رابع أيام رمضان 2021

موعد السحور وآذان الفجر في خامس أيام رمضان 2021

موعد أذان المغرب في خامس أيام رمضان 2021

موعد آذان المغرب في سابع أيام رمضان 2021 وأفضل أدعية الإفطار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

05:23 م

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

03:28 م

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

10:32 ص

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر