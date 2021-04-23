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انتعاش مبيعات المنازل بالولايات المتحدة الأمريكية مارس الماضي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:35 م
مبيعات المنازل الأمريكية
مبيعات المنازل الأمريكية
وكالات
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انتعشت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة التي تتسع لأسرة واحدة بأكثر من المتوقع في مارس ، مدعومة على الأرجح بالنقص الحاد في المنازل التي كانت مملوكة سابقا في السوق.

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 20.7 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 1.021 مليون وحدة الشهر الماضي.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نسبة صغيرة من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، إلى وتيرة عند 886 ألف وحدة في مارس.

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