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السيطرة على حريق بمخزن كرتون بشبرا الخيمة (صور)

الجمعة 23/أبريل/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، على حريق اندلع بمخزن كرتون بمنطقة القطاوي بشبرا الخيمة.

تلقى الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة بلاغا بنشوب حريق بمخزن كرتون بشارع جمال عبدالعظيم بمنطقة القطاوي بشبرا الخيمة، بجوار المقلب الوسيط.

جرى إخطار الحماية المدنية والتي دفعت بسيارات إطفاء، وجرت السيطرة على الحريق دون أي خسائر بشرية.
السيطرة على حريق بمخزن كرتون بشبرا الخيمة (صور)
السيطرة على حريق بمخزن كرتون بشبرا الخيمة (صور)
السيطرة على حريق بمخزن كرتون بشبرا الخيمة (صور)
السيطرة على حريق بمخزن كرتون بشبرا الخيمة (صور)
السيطرة على حريق بمخزن كرتون بشبرا الخيمة (صور)
السيطرة على حريق بمخزن كرتون بشبرا الخيمة (صور)

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