اسم الشهرة 10.. حكاية لقب «أوباما» رئيس جمهورية البيت الأبيض في كرة القدم

اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.

ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-





نستعرض في حلقة اليوم من سلسلة "اسم الشهرة" حكاية نجم الزمالك المتألق يوسف إبراهيم ، الشهير بـ "يوسف أوباما" المولود في 26 مايو لعام 1994 في مدينة "بلقاس" بمحافظة الدقهلية، أحد أبرز نجوم القلعة البيضاء، وواحد من المواهب الكروية المميزة في ملاعب الكرة المصرية، بدايته كانت في صفوف قطاع الناشئين بالزمالك قبل تصعيده للفريق الأول في يوليو 2014 من قبل المدرب أحمد حسام "ميدو" ليبدأ مشوار النجاح والتألق مع الفريق الزملكاوي.





وكشف نجم الزمالك في تصريحات سابقة أن من أطلق عليه لقب "أوباما" هو زميله السابق بالقلعة البيضاء أحمد سمير وذلك بسبب التشابه الكبير بينه والرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" ، مؤكدًا أن الجهاز المعاون للبرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق دخل في نوبة ضحك هيستيري بعدما علم بهذا اللقب، وأصبح هو اسمه بالفريق، وكان ذلك الاسم سببًا في سرعة شهرته بعد مشاركته بالمباريات مع الفريق الزملكاوي ولا يزال مرتبطًا به حتى وقتنا هذا.





خاض يوسف أوباما خلال مشواره مع الزمالك من 2014 وحتى الآن أكثر من 149 مباراة وسجل 30 هدفًا، وصنع 21 هدفًا آخرين، وحصل على 13 بطاقة صفراء وتعرض للطرد مرة وحيدة، وحصد مع الفريق الأبيض على العديد من البطولات منها بطولة الدوري الممتاز، و4 ألقاب لبطولة كأس مصر، وبطولتي السوبر الإفريقي والسوبر المصري، كما توج مع الفريق بلقب بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

لعب يوسف أوباما معارًا لنادي الاتحاد السكندري عام 2015، وشارك مع الفريق في 35 مباراة، وسجل 9 أهداف، وصنع 3 أهداف، كما لعب لنادي وادي دجلة على سبيل الإعارة موسم 2016 – 2017، وشارك في 14 مباراة وسجل هدفين وصنع هدف وحيد، وحصل على بطاقة صفراء.

شارك "أوباما" في 19 مباراة مع الزمالك بالموسم الحالي، حيث لعب 13 مباراة في بطولة الدوري الممتاز وسجل 7 أهداف وصنع هدفين، ويتصدر الفريق ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، بينما خاض 6 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف وصنع آخر، وودع فريقه منافسات البطولة من دور المجموعات.







