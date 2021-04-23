تسارع نشاط المصانع الأمريكية في ابريل

تقدم نشاط المصانع الأمريكية في أوائل أبريل ، لكن المصنعين يعانون على نحو متزايد للحصول على المواد الخام ومدخلات أخرى، إذ أدت إعادة فتح الاقتصاد إلى ازدهار الطلب المحلي.

وقالت شركة البيانات آي.إتش.إس ماركت يوم الجمعة إن القراءة الأولية لمؤشرها لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الأمريكي زادت إلى 60.6 في النصف الأول من الشهر الجاري وهي أعلى قراءة منذ بدأت السلسلة في مايو أيار 2007 وتأتي عقب قراءة نهائية عند 59.1 في مارس آذار.

وامتد التحسن في النشاط إلى قطاع الخدمات، الذي تأثر بشكل أكبر بالجائحة. وقفزت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لقطاع الخدمات إلى 63.1 وهي الأعلى منذ بدء السلسلة في أكتوبر تشرين الأول 2009، من قراءة نهائية عند 60.4.