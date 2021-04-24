وزارة البيئة في أسبوع| مشاركة مصر باليوم العالمي للأرض وإشادة عالمية بموقع وادي الحيتان

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من الأنشطة، حيث شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، يوم السبت الماضي، الحفل الختامي لتدريب مبادئ المدافن الصحية الذي ينفذ من خلال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كجزء تكميلي لما تم تنفيذه من إنشاءات للبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، بهدف تأهيل الكوادر والعاملين بالمنظومة في مختلف المحافظات.





البيئة تشارك في التدريب عن بعد على حادث افتراضي لانسكاب كمية من الزيت في البيئة البحرية

وقد شاركت وزارة البيئة، يوم الأحد الماضي، من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية فى التدريب عن بعد على حادث افتراضي لانسكاب كمية من الزيت في البيئة البحرية الذى تنظمه الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا"، بحضور العاملين التابعين لإدارت الأزمات البيئية وغرف العمليات بجهاز شئون البيئة وأفرعه الإقليمية.





يهدف التدريب إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتنشيط الاتصال وتبادل الخبرات بين خبراء الإقليم المسئولين عن الاستجابة لحوادث التلوث بالزيت، بالإضافة إلى تحديث بيانات الاتصال فيما بينهم.





إشادة عالمية بإدارة موقع وادي الحيتان كموقع تراث عالمي عام 2020 كأحد نتائج تطوير المحميات:

أعلنت وزيرة البيئة، يوم الإثنين الماضي، أن جهود التطوير والإدارة الرشيدة لموقع وادى الحيتان كموقع تراث عالمى نال اشادة تقرير تقييم مواقع الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة "IUCN" لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020، والذي يضع موقع وادي الحيتان بالفيوم كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي والذى يشتهر بحفريات الحيتان التي يبلغ عمرها ٤٠ مليون عام، حيث يعد وادي الحيتان أيقونة تعكس تغير الحياه علي وجه الأرض وتحول الحيتان من العيش علي اليابسة الي الانتقال إلي البحر بالإضافة الى كذلك فقد ساهم موقع وادى الحيتان في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للسكان المحليين وصلت إلي 10 الاف فرصة علاوة على مساهمته في تزايد أعداد الزائرين للمحمية والفيوم بنسبة زياده 300% مما ساهم بشكل ملحوظ خلال فترة كورونا في إنعاش السياحة الداخلية.





وزارة البيئة تعمل على كافة المستويات وبآليات مختلفة لرفع الوعي البيئي للمواطنين:

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مسألة الوعى البيئي تبدأ بممارسات وعادات بسيطة للإنسان، فالوعى يشمل الوعى الداخلي وإدراك ما يدور حولنا ثم القيام بسلوكيات إيجابية، مضيفةً أن المجتمع الدولى له دورًا كبيرًا فى نشر الوعى البيئى، كما أن ملف البيئة يعد أحد الملفات التى تحتاج لدراسات وبحث علمى مكثف، وأنه لايمكن تطبيق تجارب الدول كما هى نظرًا لإختلاف ظروف وطبيعة كل دولة.





جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة خلال الندوة التى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عبر خاصية الفيديو كونفراس تحت عنوان "دور الإعلام فى رفع الوعى البيئى"، بحضور الدكتور محمد العرابى وزير خارجية مصر الأسبق والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية وعدد من اساتذة الاكاديمية وطلابها ولفيف من الخبراء البيئين والإعلاميين.





وزيرة البيئة تناقش مراحل الإعداد للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيك

وترأست فؤاد، يوم الأربعاء الماضي، اللجنة الوطنية للحد من استخدام البلاستيك للوقوف على الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية، والإعداد للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، والتي من المنتظر الانتهاء منها واعلانها خلال الشهور القليلة القادمة.





واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى خطة عمل اللجنة والتي ضمت خمس محاور وهي الإطار التشريعي خاصة في ظل صدور قانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ وما يتضمنه من مواد تتعلق بالبلاستيك من مراحل التصنيع والتداول والتدوير والتخلص.





مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للأرض على منصات التواصل الاجتماعي:





وشاركت مصر العالم، أمس الخميس، بإحياء اليوم العالمي للأرض ٢٢ ابريل الجاري من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة،وذلك بعرض عدد من الرسائل للارتقاء بالوعي المجتمعي العام والتوعية بأهمية انقاذ كوكب الأرض والتصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجي ودور الفرد والمجتمع فى المشاركة لإنقاذ كوكب الأرض.





وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاحتفال باليوم العالمى للأرض هو اعتراف دولي بالمسئولية المجتمعية تجاه الحفاظ على الطبيعة، مشيرة إلى أن جائحة كورونا التي تجتاح العالم تؤكد حاجتنا أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن والوقوف جنبًا إلى جنب لحماية الإنسان والأرض التي نعيش عليها.





وزيرة البيئة تتفقد مشروع نقل ومعالجة سائل الرشيح بمدفن الوفاء والأمل ضمن إجراءات الغلق:

أما يوم الجمعة، تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مشروع منظومة نقل ومعالجة واستقبال سائل الرشيح خارج مدفن الوفاء والأمل، بحضور ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار البروتوكول الرباعي الموقع بين هذه الجهات في هذا الشأن وضمن اجراءات الإغلاق الآمن للمدفن الصحي.



