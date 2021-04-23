رامز جلال ساخرا من إسلام إبراهيم:" "الفنان القلبوظ"





وصف الفنان رامز جلال الفنان إسلام إبراهيم في حلقة اليوم من "رامز عقله طار"،وقائلا: "الفنان القلبوظ "





تابع قائلا:" الشهره بقت سهله، من برنامج واحد عمل دور ست وتحول لايقونه علي النت ، اللي متحكرتش في مشواره يجيلي اوريله العذاب















