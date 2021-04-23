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رامز جلال ساخرا من إسلام إبراهيم:" "الفنان القلبوظ"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
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وصف الفنان رامز جلال الفنان إسلام إبراهيم في حلقة اليوم من "رامز عقله طار"،وقائلا: "الفنان القلبوظ " 

تابع قائلا:" الشهره بقت سهله، من برنامج واحد عمل دور ست وتحول لايقونه علي النت ، اللي متحكرتش في مشواره يجيلي اوريله العذاب 




ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار" ، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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