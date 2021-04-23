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محافظة القاهرة: إزالة 30 عقارا بمنطقة بطن البقرة بحي مصر القديمة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، أعمال الإزالة بمنطقة بطن البقرة في حي مصر القديمة، وذلك ضمن خطة الدولة لقضاء على العشوائيات.

وتابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإزالة للوقوف على كل ما يطرأ وتذليل أي عقبات فور حدوثها، مؤكدة أنه تم إزالة 30 عقارًا وتسكين 32 أسرة بحي الأسمرات و21 برفقة ذويهم.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم عوض مساعد سكرتير عام محافظة القاهرة، أنه سيتم هدم 730 عقارًا بمنطقة بطن البقرة ونقل 1900 أسرة إلى حي الأسمرات وتسليمهم شقق مجهزة ومفروشة بالكامل وذلك بعد حصر أعداد الأسر المستحقة لتوفير حياة كريمة لهم.

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