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اتفاق أممي على طرد المرتزقة من ليبيا (فيديو)

الجمعة 23/أبريل/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
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 ما زال ملف المرتزقة والميليشيات يعيق عمل الحكومة الليبية الجديدة ما استدعى تدخل المبعوث الأممي إلى ليبيا.

حيث ناقش يان كوبيش، المبعوث الأممي إلى ليبيا مع المستشار الاتحادي السويسري حث جميع الجهات الفاعلة المحلية والدولية المعنية في ليبيا للإسراع في سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها تكثيف الدعم للسلطة المنتخبة لتعزيز إمكانيات تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي ودعا كوبيش والمستشار الاتحادي السويسري إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من أجل الحفاظ على الاستقرار في ليبيا ورغم الدعوات المتكررة لم تتحرك تركيا لسحب مرتزقتها الذين يقدر عددهم بأكثر من 11 ألف مرتزق وعسكري.

فهل تضغط الأمم المتحدة على تركيا لسحب مرتزقتها من ليبيا؟

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