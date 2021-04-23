إغلاق نفق الأزهر لمدة نصف ساعة تجنبًا لوقوع حوادث

تشهد المحاور والطرق الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى، حالة من السيولة المرورية، بالتزامن مع وقت الإفطار فى اليوم الحادي عشر من أيام شهر رمضان المبارك، فيما أغلق رجال مرور القاهرة نفق الأزهر لمدة نصف ساعة، تحسبا لوقوع أي حوادث أثناء وقت الإفطار.



وشهدت حركة المركبات بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبرى أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبرى عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة انتظام الحركة المرورية.