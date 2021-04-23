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رامز جلال ساخرا من إسلام إبراهيم: "الفخاد مضيقانا"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
أية عبد العزيز
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سخر الفنان رامز جلال ، النجم اسلام إبراهيم خلال أحداث حلقه اليوم من حجمه قائلا:" الفخاد مضايقانا خسسها ثم واصل سخريته منه قائلا :" حواجب دي ولا دقن .

تابع :" ده شنب ولا شنب النجعاوي ، كما سخر منه بسبب " الايس كريم قائلا:" ده مش بياكل ايس كريم دا بياكل زبادي. 

يذكر أن إسلام ابراهيم قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل"100 وش" والذي حقق نجاحا كبيرا به فهو من بطوله نيللي كريم، اسر ياسين، حسن أبو الرووس ، اسلام ابراهيم،مصطفي درويش، تأليف عمرو الدالي ، إخراج كامله ابو ذكري

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