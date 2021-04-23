رامز جلال ساخرا من إسلام إبراهيم: "الفخاد مضيقانا"





سخر الفنان رامز جلال ، النجم اسلام إبراهيم خلال أحداث حلقه اليوم من حجمه قائلا:" الفخاد مضايقانا خسسها ثم واصل سخريته منه قائلا :" حواجب دي ولا دقن .





تابع :" ده شنب ولا شنب النجعاوي ، كما سخر منه بسبب " الايس كريم قائلا:" ده مش بياكل ايس كريم دا بياكل زبادي.



