رامز جلال عن إسلام إبراهيم: "اي تسريحة كمال الشناوي دي"





سخر الفنان رامز جلال من ضيف حلقه اليوم الفنان إسلام ابراهيم حيث علق علي شعره قائلا:" دي تسريحه كمال الشناوي.





تابع قائلا:" دي ملايه لف دي ولا اي ، دي مش باز لاند دي بقت فخاد لاند.















