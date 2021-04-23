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رامز جلال عن إسلام إبراهيم: "اي تسريحة كمال الشناوي دي"
الجمعة 23/أبريل/2021 - 07:14 م
أية عبد العزيز
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سخر الفنان رامز جلال من ضيف حلقه اليوم الفنان إسلام ابراهيم حيث علق علي شعره قائلا:" دي تسريحه كمال الشناوي.
تابع قائلا:" دي ملايه لف دي ولا اي ، دي مش باز لاند دي بقت فخاد لاند.
ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار" ، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.
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