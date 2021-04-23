الأرجنتينية "جيسيلا فيرون" لـ "الفجر الرياضي" : النساء توجه تحديات أكبر من الرجال في كرة القدم وتوجودي في كأس العالم أفضل لحظات حياتي

"الفجر الرياضي"

في البداية كيف بدأتي كرة القدم ؟



في أي ناد بدأتي لعب كرة القدم؟



من هو قدوتك في كرة القدم منذ الطفولة؟



في أي ناد تريد أن تكون محترفًا فيه؟



من وجهة نظرك من سيفوز بلقب دوري أبطال أوروبا؟



كنت أتمني أن يحصدها برشلونة ، ولكن بعد الأداء الذي شاهدنه أعتقد ستكون لريال مدريد



هل تعرفي الدوري المصري ، وإذا كنت تعرفيه ما هي الفرق التي تشاهدها أو تستمع إليها؟



في الحقيقة أتحدث إلى أشخاص من مصر وهو مترجم. لكني لا أعرف الكثير عن الدوري هناك.



كيف كان عام 2020 فيك من وجهة نظرك؟



كان 2020 عامًا ضائعًا. بدون تدريب ، ولكن كنت اتدرب من المنزل.



ما النادي الذي تلعبي له الآن؟



نادي الليونز من روزاريو الأرجنتين



لقد قمت بتمثيل منتخب بلدك من قبل ؟





نعم في كأس العالم 2019 في ايطاليا حين حصدنا المركز الثالث ، وكنت من أجمل فترات حياتي



بماذا تنصحي النساء في مصر؟



لا تخذل ذراعيك أبدًا ، وبغض النظر عن مدى صعوبة إلتي ستواجهن سواء من انتقاد الآباء ولازواج والاخوة ، لكن جرب ذلك ، لأن الأحلام تتحقق ، ولا يهم العمر والتاريخ ، فالنجاح لا ينتهي! إذا سعوا وراء الأحلام ، فإنهم يتدربون بعقلية للنجاح ، بغض النظر عن مدى صعوبة المسار ، عليهم أن يرفعوا رؤوسهم عالياً. هناك دائمًا أشخاص يمكنهم مساعدتك على النجاح.

تعاني النساء كثيراً في لاعب كرة القدم بسبب الإلتزامات ، وتعرضها للنقض السلبي ، لذلك قليلاً ما نري نساء متألقة في رياضة كرة القدم، لكن حوار اليوم مع لاعبة أرجنتينية تحدت الصعاب رغم تعرضها للانتقاد مثلة منتخب بلادها في كأس العالم .وأجرت بوابةحوار مع الاعبة الأرجنتينية "جيسيلا فيرون" ، لمعرفة كيف بدأت واجهة التحديات في لاعب كرة القدم ، وكيف وصلت للتمثيل منتخب بلادها وكل هذا وأكثر ... إلي نص الحواربدأت مع كرة القدم عندما كان عمري 12 عامًا ، كانت هناك محكمة أمام المنزل ، وكانت الفتيات يتدربن أمامها ، كان لدي 4 إخوة ، وكانوا يرفضون فكرة لاعب الفتاة كرة قدم ، لقد أمضيت معظم حياتي اتدرب امام المحكمة بالإضافة ان عملي كان هناك .وفي ذلك الوقت كان هناك صديق ، وهو اليوم لاعب حالي للمنتخب الأرجنتيني ، أصر على البدء بي وتدربيني ، وانا وفقت نعم. منذ ذلك الحين وحتى الآن كان يقوم بتدريبي لمدة 24 عامًا .ولقد كنت بداياتي مع نادي روساريو لمدة 6 سنوات (ناد مهم) ، ثم تابعت مسيرتي في فرق أخرى. خضعت لاختبارات في ناسيونال دي أوروجواي أقتبسها في عام 2012 ، ذهبت في عام 2015 وبقيت في ريفر بلايت لكني لم أستطع القبول لأنه لم يكن لدي مكان للإقامة.ثم تلقيت الاستدعاء من فريق كرة القدم 7. سافرنا إلى إيطاليا وهو حلم تحقق عندما كان عمري 33 عامًا. حياة سعيدة للعب كأس العالم بقميص بلدك.لقد بدأت في نادي حي في فيلا دييغو أويستي بالإرجنتين .بالطبع كان "غابرييل باتيستوتا" في فريق الرجال. ثم أحببت "مارتا" من البرازيل و*أليكس مورجان" من الولايات المتحدة.وفي الوقت الحالي لا شيء لا أود الاحتراف ، لكني كنت سأود الاختراف في نادي "ريفر بلايت".