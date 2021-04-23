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بلفظ خارج.. إسلام إبراهيم ينفعل على رامز جلال في "رامز عقله طار"
الجمعة 23/أبريل/2021 - 07:22 م
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استضاف اليوم الفنان رامز جلا ، نجم snl إسلام إبراهيم في حلقة اليوم من "رامز عقله طار" الذي يعرض في تمام الساعة 6:24 بتوقيت مصر.
وانفعل إسلام على رامز، خلال أحداث الحلقة في لعبة الهوب دروب، حيث كان يرفض الهبوط منها فقام رامز جلال بإلقائه منها ليقع بداخل حمام السباحه ويكتشف حقيقة المقلب، ويسب رامز بلفظ خارج، تمكنت إدارة البرنامج من التشويش عليه حفاظا على جمهوره.
ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار" ، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.
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