بلفظ خارج.. إسلام إبراهيم ينفعل على رامز جلال في "رامز عقله طار"





استضاف اليوم الفنان رامز جلا ، نجم snl إسلام إبراهيم في حلقة اليوم من "رامز عقله طار" الذي يعرض في تمام الساعة 6:24 بتوقيت مصر.





وانفعل إسلام على رامز، خلال أحداث الحلقة في لعبة الهوب دروب، حيث كان يرفض الهبوط منها فقام رامز جلال بإلقائه منها ليقع بداخل حمام السباحه ويكتشف حقيقة المقلب، ويسب رامز بلفظ خارج، تمكنت إدارة البرنامج من التشويش عليه حفاظا على جمهوره.



