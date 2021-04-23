أمريكا تبحث مع روسيا جهودها للتخلص من ثاني أكسيد الكربون

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إنه سعيد بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتعاون في جهود التخلص من ثاني أكسيد الكربون لمكافحة تغير المناخ ويتطلع للعمل مع روسيا.

وأضاف بايدن الذي كان يتحدث في اليوم الثاني من قمة افتراضية حول تغير المناخ إن تقدما ضخما حدث بالفعل لكن ما زال مطلوبا أن تبذل الحكومات والقطاع الخاص المزيد من الجهود لضمان انتقال نحو مستقبل من الطاقة النظيفة.

ومضى الرئيس الأمريكي قائلا "عندما نستثمر في تحسين المناخ والبنية الأساسية فإننا نتيح فرصا للجميع".