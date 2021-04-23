أمن نادى طنطا الرياضى يعتدى على طفل ويقوم بسحله (فيديو)

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك "، مقطع فيديو يتضمن اعتداء على طفل من قبل الامن، وتبين أن الامن تابع لنادى طنطا الرياضى.



وظهر في الفيديو محاولة الطفل الدخول النادي من أسفل البوابة الحديدية المخصصة للنادي وعرقلة حركة دخول الأعضاء ومحاولة التحرش بهم لفظيا.



و كشف مصدر مسئول بمديرية الشباب والرياضة بالغربية تفاصيل تعدى فرد أمن بنادي طنطا الرياضي على طفل أمام بوابة النادي بالضرب المبرح بالأيدي والارجل وإلقاءة على الأرض.



وأوضح المصدر أن الطفل من الأطفال المتسولين في الشوارع وضمن مجموعة أطفال تكرر تواجدهم أمام بوابة النادي واستغطاف الأعضاء من أجل الحصول على بعض الأموال وتم تقديم بلاغ من قبل مجلس إدارة نادي طنطا في مطلع شهر يناير الماضي للقبض على هؤلاء الأطفال وذلك بعد تعدد شكاوى الأعضاء وتعرضهم للمضايقات والجذب من الملابس بصورة متكررة يوميا، وتعرض البعض لالفاظ خادشة.



وأشار المصدر أن ماحدث أمس يتضمن محاولة الطفل الدخول للنادي عنوة الي جانب إصرارة على مضايقة الأعضاء المترددين، وعندما رفض فرد الأمن السماح له بالدخول، حدثت مشادات كلامية معه وأيضا مع أحد الأعضاء أثناء دخول بوابة النادي، ماجعل الطفل يصر على وترديد جملة ظهرت في الفيديو المتداول "والله ماهسيبة".



وتابع، تطور الأمر أن فرد الأمن تعرض لمحاولات استفزازية من الطفل أثناء منعة من الدخول ومطالبته بالانصزاف والسماح لاعضاء النادي بالمرور حيث كان يتسبب في عرقلة سير أعضاء النادي.



وكشف المصدر أن هناك اهتمام من قبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالواقعة، وتفاصيلها خاصة مع انتشار الفيديو على بعض صفحات التواصل الاجتماعي لافتا أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على فرد الأمن والطفل للتحقيق معهم وسماع اقوالهم في الواقعة أمام جهات التحقيق وجاري تحرير محضر وعرضهم على النيابة.