السيطرة على حريق اشتعل بسيارة بالقرب من كوبري الشموت ببنها

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، على حريق اندلع بسيار سوزوكي، بالقرب من كوبري الشموت بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق بسيارة سوزوكي، بالقرب من كوبري الشموت بمدينة بنها.



انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، والأجهزة المحلية، وجرى الدفع ب سيارات الإطفاء، والسيطرة على الحريق بالسيارة، وإخماده، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.