محافظ شمال سيناء: انطلاق احتفالات المحافظة باعياد تحرير سيناء بافتتاح مسجد شهيد







وأشار "شوشة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الجمعة، إلى أن المحافظة افتتحت اليوم مسجد باسم الشهيد محمد سليم شراب وهو أحد شهداء الإرهاب، لافتا إلى أن على بعد 100 متر من اتجاه الشرق من مسجد الشهيد محمد سليم شراب يوجد مسجد آخر.

وأضاف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة ستشهد افتتاح عدد من المشروعات على مدار الأربعة أيام القادمة بمناسبة العاشر من رمضان.



قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن احتفالات المحافظة بعيد تحرير سيناء انطلقت في ربوع المحافظة، معلقا: "مصر كلها بتحتفل مع محافظة شمال سيناء".