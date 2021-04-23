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حقيقة رفع أسعار تذاكر وسائل النقل الجماعي والأجرة في كفر الشيخ

الجمعة 23/أبريل/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ بأنه بعد رفع اسعار البنزين(80.92.95)وفي ضوء ماجاء من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فلن يتم رفع أي من تسعيرة الاجرة للسرفيس والنقل الجماعي والاجرة على جميع الخطوط.

وأكد احمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفرالشيخ، أن المحافظ بالاتفاق مع مدير الأمن سيتم القيام بحملات مرورية على جميع الطرق وفي المواقف لمراقبة تعريفة الأجرة، مشددا على جميع السائقين بوضع الملصق الخاص بخط سير السيارة وتعريفة الاجرة على زجاج السيارة.

وأشار المتحدث الرسمي للمحافظة أن الزيادة التي تطرأ على اسعار المواد البترولية هي متعلقة بالأسعار العالمية ويتم مراجعتها كل فترة زمنية، وأنه لم تطرأ اي زيادة على اسعار السولار والمازوت.

وأهاب المتحدث الرسمي للمحافظة، بالمواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي سائق يستغل هذه الظروف ويقوم برفع اي زيادة على تعريفة الاجرة على اي خط من خطوط السير.

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