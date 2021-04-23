قنوات ART تنعى الموسيقار الكبير خالد الأمير



نعت شبكة قنوات راديو وتلفزيون العرب ART الموسيقار الكبير خالد الأمير، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء الفني، ونجح خلال مسيرته في ترك بصماته الخاصة على الأغنية العربية، بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية لمجموعة كبيرة من الأفلام.



جدير بالذكر أن الموسيقار الكبير خالد الأمير، تعاون خلال مسيرته مع كوكبة من ألمع نجوم الغناء، منهم شادية، سعاد محمد، مها صبري، هدى سلطان، هاني شاكر، ميادة الحناوي ونجاح سلام.





كما قدم "الأمير" الموسيقى التصويرية لمجموعة مهمة من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيون، منها أفلام "الراقصة والسياسي" و"حد السيف" و" سيقان في الوحل" و"عندما يسقط الجسد" و"عودة أخطر رجل في العالم".