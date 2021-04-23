تمكنت مباحث التموين بالقاهرة من ضبط صاحب مجزر بحوزتة 1،88 طن دواجن فاسدة.



تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 1،88 طن "مقطعات دواجن وفيليه دواجن بدون بيانات يشتبه في عدم صلاحيتها لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.