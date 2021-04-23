الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لإعادة نجم الفريق السابق

نفى مصدر مقرب من جهاز الكرة داخل فريق سيراميكا كليوباترا، الأنباء التي ترددت بشأن رغبة الزمالك في ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق.





وقال المصدر في تصريحات صحفية: "محمد إبراهيم مستمر مع الفريق لارتباطه بعقد لمدة 3 مواسم، ولا توجد أي عروض رسمية من جانب الزمالك للحصول على خدمات اللاعب".





وتابع: "محمد إبراهيم من العناصر الهامة والأساسية، ومن أهم اللاعبين في مسابقة الدوري الممتاز، ولا نرغب في بيعه، والحديث عن مفاوضات الزمالك مع سيراميكا لضم اللاعب غير صحيحة، وإبراهيم يضع كل تركيزه مع الفريق".



