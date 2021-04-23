توخيل يُعلن غياب نجم تشيلسي أمام ريال مدريد بدوري الأبطال

كشف توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي أن ماتيو كوفاسيتش سيغيب عن صفوف الفريق على الأرجح في مباراته أمام ريال مدريد الإسباني المقررة يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.





وغاب لاعب خط الوسط الكرواتي عن صفوف تشيلسي في آخر ثلاث مباريات إثر معاناته من مشكلة في الفخذ عشية مباراة الفريق أمام بورتو البرتغالي في إياب دور الثمانية بدوري الأبطال.





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الجمعة أنه جرى استبعاد كوفاسيتش (26 عاما) من صفوف تشيلسي أيضا في المباراة المقررة أمام ويستهام غدا السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





كذلك أشار توماس توخيل إلى صعوبة مشاركة اللاعب في مواجهة فريقه السابق ريال مدريد، مضيفا :"هو لم يتدرب مع الفريق".





وعن موعد حسم القرار بشأن نهائي بشأن مشاركة كوفاسيتش أمام ريال مدريد، قال توخيل :"غدا نخوض مباراة (أمام ويستهام)، بعدها سيكون أمامنا يومان للاستعداد لمواجهة ريال مدريد في قبل نهائي دوري الأبطال."





وكان توخيل قد أهدى تأهل تشيلسي للمربع الذهبي في دوري الأبطال، إلى كوفاسيتش الذي انسحب قبيل مواجهة بورتو إثر الإصابة في آخر مران للفريق قبل المباراة.





وكان كوفاسيتش قد توج مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، ولا شك في أنه يأمل المشاركة أمام فريقه السابق في مباراة يوم الثلاثاء.





ويأمل توخيل أن يعود كوفاسيتش للمشاركة عبر المباراةى المقررة أمام فولهام في أول مايو ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وهو ما يعني إمكانية مشاركته في مباراة الإياب المقررة أمام ريال مدريد في الخامس من الشهر نفسه.



