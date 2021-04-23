Advertisements

عاجل .. تحرك أمريكي لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، تعيين مبعوثا للقرن الأفريقي لحل أزمة إقليم  تيجراي الإثيوبي، والنزاع الحدودي الدائر بين السودان وإثيوبيا.
 

وذكرت الإدارة الأمريكية فى بيان أن "المبعوث الجديد للقرن الإفريقي سيتدخل في نزاع سد النهضة".
 

وأضافت: "المبعوث الجديد للقرن الأفريقي سيسعى لحل أزمات المنطقة بالحوار قبل أن تتحول لصراعات".
 

وفى هذا الصدد أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، رفض إثيوبيا دعوة سودانية لعقد قمة على مستوى رؤساء الحكومات؛ لبحث قضية سد النهضة الإثيوبي.
 

وقال عباس- في بيان اليوم الجمعة-: "عدم التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا سيدفعنا إلى الذهاب لمجلس الأمن".
 

وأضاف: "وضعنا خططا وسيناريوهات حال الملء الثاني لسد النهضة دون إخطار"، مؤكدا أن "الملء الأول لسد النهضة جعلنا نشك في النوايا الإثيوبية".
 

وكان وزير الري السوداني، ياسر عباس، دعا في وقت سابق إلى تعزيز آلية التفاوض وتوسيع مظلة الوسطاء بخصوص أزمة سد النهضة.
 

كما دعا "عباس" الاتحاد الأوروبي إلى دعم موقف بلاده في ملف سد النهضة، حسبما نشرت "سكاي نيوز عربية".
 

وذكرت وزارة الري السودانية- في بيان نشرته عبر حسابها على “تويتر” مساء أمس الخميس-: إن عباس بحث بمكتبه اليوم الخميس، مع سفير الاتحاد الأوروبي المقيم بالخرطوم، آخر تطورات مفاوضات سد النهضة والعقبات التي تقف في طريق استئنافها والوصول الى حل مرضي للأطراف الثلاثة".
 

وأضاف البيان:"الاجتماع تطرق للعلاقات الثنائية وسبل دعم التعاون الفني، حيث أبدى الدبلوماسي الأوروبي موافقته المبدئية لتقديم الدعم الفني، وبناء القدرات لوزارة الري والموارد المائية عبر اتفاق مع الحكومة الانتقالية والاتحاد الأوروبي".
 

وقال وزير الري السوداني، إن عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يهدد سلامة المنشآت المائية والاقتصاد على ضفاف النيل.

أخبار تهمك

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

توخيل يُعلن غياب نجم تشيلسي أمام ريال مدريد بدوري الأبطال

منذ نصف ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يومين

3 أندية أوروبية تسعي لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف موقفه من تأجيل مباراة القمة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي.. ويطلب ضم هذا اللاعب

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

قرار ناري من يويفا تجاه ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

قنوات ART تنعى الموسيقار الكبير خالد الأمير

منذ 34 دقيقة

قرار جديد من كارتيرون تجاه إمام عاشور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

05:23 م

قرار ناري من يويفا تجاه ريال مدريد وبرشلونة

07:06 م

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

03:28 م

عاجل - موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي.. ويطلب ضم هذا اللاعب

06:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر