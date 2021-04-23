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في الحلقة الحادية عشر من "نجيب زاهي زركش".. إسلام إبراهيم يعترف بكرهه للسيدات

الجمعة 23/أبريل/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهت قناة"ON" منذ قليل بعرض الحلقة الحادية عشر من مسلسل "نجيب زاهي زركش" الذي يقوم ببطولته الفنان يحيي الفخراني، ودارت أحداثها حول ذهاب "مؤنس" محمد يسري لمقابلة "نهى" الفتاة التي يُحبها، ويُقنعها بمقابلة والدته، ويُخبرها أنها تحب الشخصيات القوية، وأنها عندما تتعرف عليها من خلال العمل معها، ستفهمها أكثر، وطلب منه أن يذهب معها لشراء ملابس تصلح لمقابلتها، لمي تثبت لوالدته أنها تفهم في الموضة.

اخبار"مسعد" رامز أمير لصديقته هالة مرزوق، أنه جعل "نانسي" رنا رئيس تقع في غرامه، لكنه ليس بداخله أي مشاعر لها، ويبدأ في إلقاء قصيدة شعر لها.

مقابلة "سعد" إسلام إبراهيم مع "نجيب"، ويبدأ في سؤاله عما يريده، وعما كان سيحدث إذا كان والده قد ترك له أموالاً كثيرة قبل وفاته، ليخبره أنه كان سيقوم بإنفاقها على شراء السيارات والبدل والساعات والقمصان والسفر، فيسأله عن السيدات فيخبره أنهم يكونون سببًا اساسيًا في شعورهم بالنكد، وأنه يفضل أن يعيش بمفرده، ويخبره عن علاقته بوالديه، وأنه كان يشعر أحيانًا أنه لم يكن ابنه، بل أنهم قاموا بتأجيره، وأن والده كان يخبره في أيامه الأخيرة بأنه يعتبره مثل ابنه، فكان يستغرب من كلامه، ويخبره أيضًا عن الأخطاء التي وجدها في فواتير الحسابات الخاصة بشركته، فيخبره أنه اكتشف تلك الأخطاء مع "سعد"، "مسعد"، وأنه لابد أن يُحاسب "حسونة" على تلك الأخطاء بشرط ألا يأتي بسيرتهم حتى لا يقوم بإيذائهم.


زيارة "نهى" لوالدة "مؤنس" وتعجب بملابسها وطريقة كلامها وتطلب منها أن تقوم بتجهيز أوراقها لكي تعمل معها بشرط أن تكون معاملتها داخل الشركة معها وليس مع "مؤنس".

ذهاب "سعد" للحديث مع نجيب ويحكي له عن حبه للتمثيل ويأخذه للمسرح الخاص به، ويسأله عنا سيفعل إذا رزق بأموالاً كثيرة، ليخبره أنه سيقوم بإنفاقها على النجومية، ويعترف له أن المهم عنده أن يصبح نجمًا، فيخبره أن حلمه سيتحقق.

مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

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