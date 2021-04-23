ياسمين رئيس تُغسّل حبيبة بعد مقتلها في "ملوك الجدعنة"



مازالت فاتن حرفوش ياسمين رئيس، تقف بجوار أهل حارتها، فبعد أن تم القبض على عطية دلال عبد العزيز وذهبت معها إلى قسم الشرطة ووكّلت لها محامي في غياب سريّة عمرو سعد، ساعدت أيضًا صديقتها نجلاء رانيا يوسف ووقفت بجوارها تُغسّل ابنتها حبيبة بعد قتلها على يد السيدات التي أجرهن عنتر وليد فواز، وسرت معها حتى دفنها.



ومن ناحية أخرى تتكاثف على فاتن حرفوش الأزمات بعد قراءة فاتحتها على سريّة، فتم حبس عطية بتهمة الإتجار في الحشيش، ومقتل حبيبة، وأصابة والدتها نجلاء بإصابات خطيرة، وأيضًا زادت العداوة بين زاهي العتال (عمرو عبد الجليل) وسريّة وسفينة (مصطفى شعبان)، فكيف ستنجو فاتن حرفوش من كل هذه الأزمات؟



ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.



ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.



ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا.