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سعر ومواصفات سيارة فورد برونكو 2021 الجديدة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 08:26 م
سيارة فورد برونكو 2021
سيارة فورد برونكو 2021
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أعلنت شركة فورد الأمريكية، المتخصصة في صناعة السيارات وإحدى الشركات التي تتمتع بقبول عالمي، وخاصة في مصر والشرق الأوسط، عن سيارة فورد برونكو الجديدة 2021.

وقالت الشركة إن سيارة فورد برونكو الجديدة 2021 تتمتع بتصميم هادئ به العديد من المزايا القوية، وتأتي الفئة الأساسية من السيارة بأبواب وسقف قابلة للفك والتركيب ومهيأة للرحلات البرية والمغامرات.


وتقدم سيارة فورد برونكو الجديدة بخلوص أرضي 295 ميليمتر هو الأفضل في فئتها، وتستطيع السيارة خوض مياه بعمق 851 ميليمتر هي كذلك الأفضل في فئتها. ولكن تلك الأرقام ممكنة فقط عند طلب عجلات قياس 35 إنش.

وأشارت الشركة إلى أن سيارة فورد برونكو الجديدة محركات EcoBoost المتوفرة وهي محرك 2.3 لتر 4 سلندر ينتج 270 حصان و420 نيوتن-متر، أو محرك 2.7 لتر V6 ينتج 310 حصان و542 نيوتن-متر.


وتزود الشركة سيارة فورد برونكو الجديدة بمجموعةTrail Toolbox  والتي عبارة عنتقنيات تساعد على القيادة في الطرق الوعرة، وتشمل الحزمة نظام Trail Control والذي يعتبر مثبت سرعة مخصص للسرعات المنخفضة للقيادة على الطرق الوعرة، ونظام Trail Turn Assist الذي يوجه عزم الدوران Trail One-Pedal Drive المساعد على الزحف فوق الصخور.

ومن المقرر أن يحصل العملاء، على الكثير من خيارات التخصيص التي تشمل الأبواب والصدامات وتصميم الشبك الأمامي والسقف وإضاءات LED وغيرها الكثير، كما يشمل التخصيص العناصر الداخلية والتجهيزات الفريدة لبرونكو.


وتبدأ أسعار سيارة فورد برونكو الجديدة من 471 ألف جنيه مصري، وستبدأ الشركة بإنتاج السيارة مطلع العام المقبل ويمكن للعملاء حجز السيارة بـ100 دولار فقط.

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