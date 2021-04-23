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عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

الجمعة 23/أبريل/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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عادت العلاقات الجيدة بين مجلسي إدارة الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة، مما جعل هناك دعوة لعقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك أن هناك اجتماع سوف يجمع ناديه مع الأهلى عقب مباراة الكأس في كرة اليد .

وقال إبراهيم عبد الله في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"أثناء مباراة الأهلى والزمالك في كرة اليد طلب منى محمود الخطيب رئيس الأهلى التنسيق من جانب الزمالك لإجتماع بين الناديين على أن يكون محمد سراج عضو مجلس الاهلى مسئولا عن التنسيق من جانب الأهلى".

وتابع عضو لجنة الزمالك :" الخطيب قال للجنة الزمالك أنه يريد مناقشة اللائحة الجديدة لاسيما أن فيها بنود استثمارية وكيفية تفعيلها ومن جانبنا أخطرنا الأهلى أننا نريد مناقشة كيفية تشجيع الأندية الشعبية على النهوض مرة أخرى".

وأكمل :" الخطيب وجه لنا التهنئة بخصوص دوري اليد ونشكره ومجلسه المحترم على هذا التصرف الراقى وكلفنى شخصيًا بالتنسيق مع سراج بشأن الاجتماع المزمع بين الناديين".

وأتم إبراهيم عبد الله :" خلال هذا الأسبوع سوف نعلن موعد الاجتماع بين الأهلى والزمالك وغالباً سيكون عقب نهاية مباراة نهائي الكأس بكرة اليد".

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