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عاجل .. بيان رسمي من الاتحاد الأوروبي بشأن بطولة السوبر الأوروبي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بيان رسمي على خلفية القرارات المتعلقة بدوري السوبر الأوروبي.

وأشارت  تقارير صحفية، الي  أن العقوبات قد تصل للاستبعاد من البطولات الأوروبية هذا الموسم وفي الموسم المقبل.

وقالت  اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيانها 

 "القرارات المتعلقة بالسوبر ليج لا تزال قيد التقييم ، واللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تم إطلاعها على آخر التطورات بشأن ما يسمى بدوري السوبر الأوروبي".

وتابع البيان: "تتضمن التطورات الخيارات المتاحة أمام اليويفا، والخطوات التي يفكر الاتحاد الأوروبي في اتخاذها مستقبلًا".

يذكر أن  12 ناديًا من كبار أندية أوروبا قد شاركوا في البطولة الجديدة، قبل أن تعلن 9 أندية، انسحابها، أما يوفنتوس أكد صعوبة إقامة البطولة الآن، فيما لم يتراجع ريال مدريد وبرشلونة حتى الآن.

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دوري السوبر الأوروبي الاتحاد الاوروبي

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