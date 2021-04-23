حار على القاهرة.. بيان عاجل من هيئة الأرصاد حول طقس الغد



- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية:



- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 3 إبريل 2021، و11 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.حالة الطقس نهارًا: