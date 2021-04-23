خربين يقود الوحدة الإماراتي لعبور عقبة الريان القطري بدوري أبطال آسيا

فاز نادي الوحدة الإماراتي على الريان القطري 1-0 يوم الجمعة على ستاد بانديت جواهر لال نهرو في غوا، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2021.





وسجل عمر خربين هدف الفوز الثمين للوحدة عبر ضربة جزاء في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.





وأكمل الريان المباراة بتسعة لاعبين عقب طرد أحمد عبد المقصود (45+1) وفرانك كوك (68)، في حين أكمل الوحدة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المهاجم إسماعيل مطر (90+1).





ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً غوا الهندي مع بيرسيبوليس الإيراني على ذات الملعب.





ويتصدر بيرسيبوليس ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 7 نقاط من أربع مباريات للوحدة ونقطتين لغوا ونقطة للريان.





وجاءت مجريات الشوط الأولى خالية من الفرص الفعلية أمام المرمى، حيث لم يتهدد كلا المرميين بأي فرص حقيقية.





وكانت أبرز فرص الشوط الأول لصالح الوحدة عبر تسديدة تيم ماتافز على الطاير من خارج منطقة الجزاء والتي أبعدها الحارس فهد يونس إلى ركلة ركنية. في حين مرت رأسية فارس جمعة خارج الخشبات الثلاث لمرمى الريان.





وأعلن الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن إمكانية حصول تغيير كبير في الشوط الثاني، وذلك عقب طرد لاعب الريان أحمد عبدالمقصود نتيجة مخالفة على عبدالله أنور.





في الشوط الثاني حاول الريان الاعتماد على الإغلاق الدفاعي للحد من محاولات الوحدة.





ولكن الفريق الإماراتي نجح في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 71 عبر ضربة جزاء نفذها عمر خربين، واحتسبت نتيجة المخالفة التي ارتكبها فرانك كوم على فارس جمعة داخل المنطقة، وحصل كوم على الإنذار الثاني ليغادر الملعب.





ولم تتغير النتيجة في الدقائق المتبقية ليحقق الوحدة الفوز الثاني على التوالي.



