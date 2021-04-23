عاجل..الرئيس"السيسي" يشيد بقدرات الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا بد من درس تنظيم العمالة المصرية التى يتم إرساله إلى ليبيا للعمل هناك، مؤكدا على أن الشركات المصرية سيكون لها دور كبير في عملية إعادة اعمار ليبيا بما تمتلكه من خبرات.

وتابع" السيسي" متحدثا خلال اجتماع مع قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، " نحن تحدثنا سابقا عن ضرورة تنظيم العمالة التى يتم إرسالها إلى ليبيا ، لابد أن يكون عن طريق شركات تقوم بإعداد قوائم وبيانات بأسماء العمال ووظائفهم وتتولى مهمة إرسالهم إلى هناك.. هذا سيكون أفضل للعمالة المصرية في ليبيا مقارنة بوضعهم الحالي.".

وأكد "السيسي"، أن مصر لديها فرصة كبيرة للمشاركة في عملية إعادة أعمار ليبيا كدولة جوار، و بما تمتلكه شركتها من خبرات كبيرة، مشيرا إلى أن ما قامت الشركات المصرية من تنفيذه من مختلف المشروعات القومية خلال خمس سنوات الماضي اعطي انطباع عالمي إيجابي والثقة في إسناد تنفيذ مختلف المشروعات لها.

وقال " السيسي " الشركات المصرية التى استطاعت حفر أنفاق تحت قناة السويس، وتأسيس محطات تحلية مياه، وتنفيذ أعمال حفر خطوط مترو الأنفاق قادرة على المشاركة في عملية إعادة إعمار ليبيا... ويمكن أيضا مساعدتهم بتصدير الكهرباء لهم.