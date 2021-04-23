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خاص - الكشف عن موعد عودة علي معلول

الجمعة 23/أبريل/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موعد عودة التونسي علي معلول للتدريبات الجماعية.

وكان معلول قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في مونديال الأندية بقطر أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي البطولة.


وقال عضو بالجهاز الفني للأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن علي معلول ينتظم بشكل جيد في برنامجه العلاجي ولن يشارم في التدريبات الجماعية إلا بعد الأسبوع الأول من مايو ومن الصعب لحاقه بمباراة القمة المقرر لها 10 من الشهر المقبل.

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة إنبي، والمقرر لها غدا في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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