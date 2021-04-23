تحطم طائرة هليكوبتر في زيمبابوي ومقتل أفراد طاقمها

أعلنت القوات الجوية في زيمبابوي تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لها اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها وطفل على الأرض أثناء سقوطها على منزل.





وبحسب وكالة رويترز للأنباء، كانت المروحية في مهمة تدريبية مع طيارين وفني عندما اختفت على الرادار.





وسقطت الطائرة على منزل في أركتوروس، وهي منطقة زراعية تبعد نحو 30 كيلومترًا شرقي العاصمة هراري.





وقال قائد القوات الجوية في زيمبابوي إلسون مويو "نشعر بحزن عميق للخسائر في الأرواح بعد الحادث المؤسف".



