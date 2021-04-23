Advertisements

تحطم طائرة هليكوبتر في زيمبابوي ومقتل أفراد طاقمها

الجمعة 23/أبريل/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
أعلنت القوات الجوية في زيمبابوي تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لها اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها وطفل على الأرض أثناء سقوطها على منزل.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، كانت المروحية في مهمة تدريبية مع طيارين وفني عندما اختفت على الرادار.

وسقطت الطائرة على منزل في أركتوروس، وهي منطقة زراعية تبعد نحو 30 كيلومترًا شرقي العاصمة هراري.

وقال قائد القوات الجوية في زيمبابوي إلسون مويو "نشعر بحزن عميق للخسائر في الأرواح بعد الحادث المؤسف".

أخبار تهمك

آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

3 أندية أوروبية تسعي لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل..الرئيس"السيسي" يشيد بقدرات الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا

منذ أقل من ساعة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يومين

قرار ناري من يويفا تجاه ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

خاص - الكشف عن موعد عودة علي معلول

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الكشف عن حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 22 دقيقة

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي.. ويطلب ضم هذا اللاعب

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

05:23 م

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

03:28 م

عاجل..الرئيس"السيسي" يشيد بقدرات الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا

08:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر