صافينار: صالح جمعة شكله معجبنيش ومش ذوقي





حلت الراقصة "صافينار" ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" تقديم المخرجة إيناس الدغيدي المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" حيث أوضحت خلالها أزمتها مع لاعب النادي الأهلى السابق، صالح جمعة الأخيرة.



أوضحت صافينار أن كل الأتهامات التى وجهت لها وقت الأزمة بأنها افتعلت الأزمة من أجل الشهرة وأن تعيد اسمها للساحة مرة اخرى بعد تراجعها ليس له أساس من الصحة، مؤكدة أنها لا تركز سوى على عملها فقط والظهور من خلاله ولا تسهى لصنع الترند.



وقالت صافينار لإيناس الدغيدي: "كان نفسي يبقى كد أنتي شايفه أنها راحت عليا؟ أنا بعمل شغلي مبعملش ترندات".



وتابعت:"معرفش لغاية دلوقتي هو عمل كد ليه يمكن حد زقه عليا أنا عمري ما شوفته ولا أعرفه اتفاجأت بناس كتير حبايبي بيكلموني وبيقولولي أنه بعتلهم إني بعاكسه".



وأضافت:"أنا بدخل أرد على كل الجمهور عادى زي أي فنان"، وعن سؤالها إن كانت أعجبت به بعد أن رأت صوره، قالت:" عادي شوفت شكله ومعجبنيش مش زوقي".