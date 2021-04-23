محافظ البحيرة: لا يوجد زيادة في تعريفة الأجرة للموصلات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه لا يوجد زيادة في أسعار المواصلات من ميكروباص أو أجرة "تاكسي، سرفيس" وسيتم العمل بنفس التعريفة المعمول بها حاليا مع متابعة الوحدات المحلية للمواقف ومتابعة التزام جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة.



يأتى ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، بوزارة البترول رفع أسعار الوقود الجديدة للربع السنوى "إبريل، مايو، ويونيو" ارتفاعا بقيمة 25 قرشا عن الأسعار، التي تم العمل بها في "يناير، فبراير، ومارس"، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، والتي تضمنت تحديد 650 قرشا للتر بنزين أوكتين 82، و775 قرش للتر بنزين أوكتين 92، و875 قرش للتر بنزين أوكتين 95.



كما تضمن قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين تثبيت أسعار السولار والكيروسين وعدم رفعها، لذلك لن تتأثر تعريفات النقل الخاصة بالبضائع، بجانب تثبيت أسعار السولار والمازوت، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالي، وأقرت بثبات أسعار السولار في السوق المحلية.



وشدد محافظ البحيرة علي كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة "المرور، الوحدات المحلية والمواقف" بمتابعة تنفيذ القرارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.