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أسامة الأزهري: طريقة البناء استوحت من القرآن الكريم (فيديو)

الجمعة 23/أبريل/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الوظائف التي شغلها جيل الصحابة كانت متنوعة ومختلفة، ما بين وظائف عليا، ومتوسطة.

وأشار "الأزهري"، خلال برنامج "رجال حول الرسول" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الجمعة، إلى أن الصحابة عملوا في مختلف الحرف والمهن، لافتا إلى أن مهنة البناء ظهرت في العهد النبوي، ومن اشهر من شغلوا هذه الوظيفة الصحابي عمار بن ياسر، والصحابي طلق بن علي اليمامي.

وأضاف الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن التشيد والبناء ذوق نبوي كريم، وكان للمباني لها شكل خاص، ومنظمة، لافتا إلى أن طريقة البناء استوحت من القرآن الكريم.

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