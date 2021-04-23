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حملة مكبرة لإزالة اشغالات ومخالفات منطقة صرف ١٧ بجنوب بورسعيد

الجمعة 23/أبريل/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، تواصل حملات إزالة الاشغالات والتعديات على أملاك الدولة بجنوب بورسعيد، والتى تأتى فى إطار جهود الأجهزة التنفيذية لمنع تواجد المخالفات والتعديات وتوقيع العقوبات على المخالفين، وأشار محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية بحى الجنوب بقيادة الأستاذ أحمد زغلف رئيس حى الجنوب قامت بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة وقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد من الاشغالات بمنطقة صرف ١٧ بحى الجنوب وازالة منزل مخالف جاري انشائة بالمنطقة يخالف الاشتراطات البنائية.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه لا مجال لعودة التعديات والمخالفات على أراضى الدولة بعد الإجراءات والقوانين التى اتخذتها الدولة المصرية لمنع التعديات ومنع استغلال ممتلكات الدولة بصورة غير قانونية، لافتا أن محافظة بورسعيد حققت معدلات كبيرة فى ملف التصالح فى مخالفات البناء حتى انقضاء المدة المحددة للتصالح ولن يسمح المخالفين بالعودة مرة أخرى
حملة مكبرة لإزالة اشغالات ومخالفات منطقة صرف ١٧ بجنوب بورسعيد
حملة مكبرة لإزالة اشغالات ومخالفات منطقة صرف ١٧ بجنوب بورسعيد
حملة مكبرة لإزالة اشغالات ومخالفات منطقة صرف ١٧ بجنوب بورسعيد
حملة مكبرة لإزالة اشغالات ومخالفات منطقة صرف ١٧ بجنوب بورسعيد
حملة مكبرة لإزالة اشغالات ومخالفات منطقة صرف ١٧ بجنوب بورسعيد
حملة مكبرة لإزالة اشغالات ومخالفات منطقة صرف ١٧ بجنوب بورسعيد
حملة مكبرة لإزالة اشغالات ومخالفات منطقة صرف ١٧ بجنوب بورسعيد
حملة مكبرة لإزالة اشغالات ومخالفات منطقة صرف ١٧ بجنوب بورسعيد
حملة مكبرة لإزالة اشغالات ومخالفات منطقة صرف ١٧ بجنوب بورسعيد
حملة مكبرة لإزالة اشغالات ومخالفات منطقة صرف ١٧ بجنوب بورسعيد

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