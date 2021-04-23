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ميسي هداف الدوري الإسباني بـ25 هدفاً بعد مرور 31 جولة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 08:45 م
هداف الدوري الإسباني
هداف الدوري الإسباني
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هداف الدوري الإسباني .. اشتعلت المنافسة على قمة ترتيب الدوري الإسباني حيث يتصدر أتلتيكو مدريد مع منافسة شرسة من البرسا وريال مدريد، كما اشتعل الصراع بين الهدافين.

هداف الدوري الإسباني

وواصل ميسي هداف الدوري الإسباني بعد مرور الجولة الـ31 صدارته لقائمة الهدافين، حيث تمكن من إحراز هدفين ليلة أمس أمام فريق خيتافي.

ميسي هداف الدوري الإسباني

وتصدر ميسي قائمة هداف الدوري الإسباني الحالي، برصيد 25 هدفاً، ليواصل تألقه ومخحافظا على نسقه التهديفي المعتاد عنه، ليغرد في صدارة القائمة.

قائمة ترتيب هداف الدوري الإسباني 

 وسجل ميسي في مباراة فريقه برشلونة أمام نظيره خيتافي والتي جرت أمس ضمن مباريات الجولة الـ31 هدفين ليعتلي قائمة هداف الدوري الإسباني ويساهم في فوز فريق المهم بخماسية مقابل ههدفين.

ميسي وبنزيما في ترتيب هداف الدوري الإسباني

وتصدر ميسي قائمة هداف الدوري الإسباني برصيد 25 هدفاً، وبفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

هداف الدوري الإسباني الحالي

جاء ميسي على رأس قائمة هداف الدوري الإسباني برصيد 25 هدفاً وراءه الفرنسي بنزيما بـ21 هدفاً، ثم جيرارد مورينو مهاجم فياريال ثالثاً، برصيد 20 هدفا، متفوقا بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، والذى أبعدته الإصابة.

هداف الدوري الإسباني الخامس

وجاء خامساً في قائمة ترتيب هداف الدوري الإسباني يوسف النصيرى، مهاجم فريق إشبيلية برصيد 17 هدفا، وذلك بعد مرور 31 جولة.

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