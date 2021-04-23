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في الحلقة الحادية عشر من "نسل الأغراب"..أحمد السقا يقترح الاتيان بمي عمر لتخييرها بينه وبين أمير كرارة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الحادية عشر من مسلسل "نسل الأغراب"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة،ودارت الأحداث حول ذهاب "غفران" أمير كرارة لمقابلة"عساف" أحمد السقا في بيت "نجاة" فردوس عبد الحميد، وتبدأ هي بالحديث عن ذكرياتهم في فترة الطفولة وأنهم كانوا أصدقاء يلعبون ويذهبون في كل منطقة معًا، وأنها كانت تخبر زوحها دائمًا أنها لم يصبحوا مثل باقي عائلتهم لكن عندما كبروا تغير حالهم وأنهم ورثوا الغل والكره من أهاليهم، وتبدأ في معاتبتهم عن كيفية استطاعتهم للنوم بالرغم من تدميرهم لقلوب من حولهم.

وبعد ذلك يطلب "عساف" من "غفران" أن يسلمه زوجته وابنه مقابل أن يسلمه امه، فيرفض، فيطلب منه أن يحضر "جليلة" مي عمر إليهم، ولكي تقوم زوجة عمه بتخييرها بينهم، ويخبره أنه إذا اختارت "غفران" سيتركها له وسوف يترك البلد كلها، أما إذا اختارته فلابد أن يطلقها حينها.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى

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