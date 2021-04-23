انهيار غادة عبد الرازق من البكاء عقب وفاة والدها.. الحلقة الـ12 من "لحم غزال"

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ12 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.



وشهدت بداية الحلقة اكتشاف "غزال" غادة عبد الرازق وفاة والدها والذي انتحر في منزله، وكان معها "علي مأمون" شريف سلامة، وانهارت "غزال" من البكاء.



واقترح "علي مأمون" أن يتم دفنه في الفيلا، وذلك بسبب القضايا المتهم بها، وانتحاره وصعوبة إخراج تصريح لدفنه.



ورفضت "غزال" ذلك في البداية إلا أنها اقتنعت وبالفعل تم دفنه في الفيلا.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

