رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء

هنأ المستشار دكتور ابو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة المستشارون اعضاء المجلس الاعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.





مؤكدين على اخلص معاني التقدير والوفاء لما قدمه رجال جيش مصر العظيم من تضحيات وبطولات لحماية الوطن عبر التاريخ القديم والحديث شهد بها الداني والقاصي وكانت أساسًا لبناء مصر الحديثة لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية والازدهار والرخاء، سائلين المولى عز وجل ان يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها العريق من كل سوء وان يديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.