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آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث مصدر بالجهاز الطبي للنادي الأهلي عن إصابة المالي أليو ديانج التي تعرض لها أمام سموحة أمس ببطولة الدوري المصري الممتاز.
 
وقال المصدر في تصريحات صحفية: "ديانج مصاب بكدمة قوية في الركبة، ولم يحسم بعد موقفه من مواجهة إنبي بعد غد في الدوري، وإذا استمر شعور ديانج بألم في الركبة سيستبعد من لقاء إنبي. مران الغد سيحسم أمر مشاركته في اللقاء المقبل".

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة إنبي السبت المقبل، بعد أن خسر الأهلي 2-1 أمام سموحة أمس الأربعاء، وهي الهزيمة الأولى له في الموسم الجاري.

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