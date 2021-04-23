آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

تحدث مصدر بالجهاز الطبي للنادي الأهلي عن إصابة المالي أليو ديانج التي تعرض لها أمام سموحة أمس ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحات صحفية: "ديانج مصاب بكدمة قوية في الركبة، ولم يحسم بعد موقفه من مواجهة إنبي بعد غد في الدوري، وإذا استمر شعور ديانج بألم في الركبة سيستبعد من لقاء إنبي. مران الغد سيحسم أمر مشاركته في اللقاء المقبل".



