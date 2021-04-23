وفاء عامر تكتشف خيانة زوجها.. أحداث الحلقة الـ12 من "لحم غزال"

شهدت الحلقة الـ12 من مسلسل "لحم غزال" الكثير من الأحداث المشوقة والمثيرة.



واكتشفت "قدرية" وفاء عامر خيانة زوجها صبحي "عمرو عبد الجليل" لها في فيلا بالمقطم، حيث ذهبت إليه ووجدت معه إحدى الفتيات وتشاجرت معه.



وحاول "صبحي" مصالحة "قدرية" إلا أنها رفضت ذلك وقالت أنها ستطلقه.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.





