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شجار بين شريف سلامة وشقيقاته.. أبرز أحداث الحلقة الـ12 من "لحم غزال"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الـ12 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.

وشهدت الحلقة مشاجرة "علي مأمون" مع شقيقاته، عقب تواجدهم في الجذارة، حيث صفع إحداهن، مما زاد التشويق للجمهور عن بداية الحلقة القادمة.

وشك "سيد" في "غزال" بسبب غيابها عن المنزل والتي أخبرته بموت والدها، واعترف لها بحبه.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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