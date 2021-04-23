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الدكتور حسام موافي: "51 سن سييء لدى السيدات"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الكبد هو المسئول عن صناعة الكوليسترول وحماية الجسم منه، موضحا أن الكوليسترول مادة كيماوية موجودة في الدم.


وأضاف خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك نوعين من الكوليسترول الأول حميد، وحال ارتفاع نسبته لا يشكل خطرا أما النوع الثاني هو سيء وسخيف وممنوع أن ترتفع نسبته في الدم.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى أن هناك مصدرين للكوليسترول في الجسم، أحدهما يصنع داخل الكبد ويخرج عن طريق العصارة الصفراوية من المرارة، والنوع الأخر يدخل الكوليسترول مع الطعام.
ووصف سن الـ 51 بأنه سن رزل جدا، موضحا أن السيدات يعانين الكثير منه من أمراض، لا سيما أنه يرتبط بانقطاع الطمث لدى السيدات، وهنا تحدث عدد من المشاكل الصحية لديهن.

وأشار إلى أن اختلاف الأطباء عن عدم معاناة المريض من مشاكل صحية فالأصدق في تلك الحالة هو الطبيب المعالج للمريض.

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