Advertisements

إليسا تشارك في إعلانات رمضان ٢٠٢١ لإحدى الشركات الدعائية

الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
كريم هاشم
Advertisements



شاركت الفنانة اللبنانية اليسا في حملة دعائية ضمن اعلانات ومضان ٢٠٢١، لصالح احدى شركات العقارات الكبرى من انتاج وتنفيذ شركة ميديا هب سعدي -جوهر.

وقدمت اليسا اغنية تتماشى مع اجواء الاعلان التي جاءت مبهجة الى حد كبير مع مناظر طبيعية من الاهرامات.

وتقول كلمات الاغنية:"شوف الجنة بعينيك واتمتع بالحياة جبنا الدنيا دي ليك والصعب اتحادينا نور الشمس يناديك يدخل قلبك دفى وهرم باصص عليك.. والسما صافية وراك..وفي مكان هتلاقي قصادك نور الشمس في كل مكان وحلم اللي انت مفكر المسه بالايد.. وتاريخ الكل ييشهد بي بقاله زمان والارض دي لو تفضل تحكي سنين وسنين"
إليسا تشارك في إعلانات رمضان ٢٠٢١ لإحدى الشركات الدعائية
إليسا تشارك في إعلانات رمضان ٢٠٢١ لإحدى الشركات الدعائية
إليسا تشارك في إعلانات رمضان ٢٠٢١ لإحدى الشركات الدعائية
إليسا تشارك في إعلانات رمضان ٢٠٢١ لإحدى الشركات الدعائية
إليسا تشارك في إعلانات رمضان ٢٠٢١ لإحدى الشركات الدعائية
إليسا تشارك في إعلانات رمضان ٢٠٢١ لإحدى الشركات الدعائية
إليسا تشارك في إعلانات رمضان ٢٠٢١ لإحدى الشركات الدعائية
إليسا تشارك في إعلانات رمضان ٢٠٢١ لإحدى الشركات الدعائية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

أسماء أبو اليزيد تكشف مفاجأة حول شخصية "يوسف الرفاعي وعاليا" في "الاختيار2" (خاص)

منذ أقل من ساعة

عودة الجوكر.. بشرى سارة في الأهلي

منذ 38 دقيقة

قرار ناري من يويفا تجاه ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي.. ويطلب ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..الرئيس"السيسي" يشيد بقدرات الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا

منذ ساعة و نصف

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق لـ البترول على تحريك سعر البنزين (فيديو)

منذ أقل من ساعة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يومين

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"برلماني": حظر إعلانات التدخين بداية مكافحة تفشي الظاهرة

سيلينا جوميز تشارك في حملة دعائية لماركة رياضية

رامي عياش يطرح أغنية وصفولى عيونك

رامى عياش يحصد نجاح "وصفولى عيونك" على اليوتيوب

لؤي العبد يطرح "نورت يا رمضان" بشكل موسيقي مبهج

راغب علامة يتألق في أحدث ظهور له من خلال حملة دعائية .. صور

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

03:28 م

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

05:23 م

عاجل..الرئيس"السيسي" يشيد بقدرات الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا

08:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر