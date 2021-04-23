إليسا تشارك في إعلانات رمضان ٢٠٢١ لإحدى الشركات الدعائية







شاركت الفنانة اللبنانية اليسا في حملة دعائية ضمن اعلانات ومضان ٢٠٢١، لصالح احدى شركات العقارات الكبرى من انتاج وتنفيذ شركة ميديا هب سعدي -جوهر.



وقدمت اليسا اغنية تتماشى مع اجواء الاعلان التي جاءت مبهجة الى حد كبير مع مناظر طبيعية من الاهرامات.



وتقول كلمات الاغنية:"شوف الجنة بعينيك واتمتع بالحياة جبنا الدنيا دي ليك والصعب اتحادينا نور الشمس يناديك يدخل قلبك دفى وهرم باصص عليك.. والسما صافية وراك..وفي مكان هتلاقي قصادك نور الشمس في كل مكان وحلم اللي انت مفكر المسه بالايد.. وتاريخ الكل ييشهد بي بقاله زمان والارض دي لو تفضل تحكي سنين وسنين"